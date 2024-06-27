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Перейра – Прохазке: «Мы созданы не только из плоти и костей. Если ты не нашел своего духа, то это не моя вина»

«Мы созданы не только из плоти и костей. У каждого свой дух. Я нашел его. Если он не нашел своего или не верит в это, то здесь нет моей вины», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

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