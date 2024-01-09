Эстония обещает направлять Киеву по 0,25% ВВП следующие 4 года

Премьер Эстонии пообещала направлять Киеву по 0,25% ВВП следующие 4 года. Эстония в следующие четыре года будет оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% внутреннего валового продукта страны, сообщила премьер-министр Кая Каллас.