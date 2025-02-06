Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: -1°, снег• Севастополь: +2°, снег• Ялта: +3°, снег• Алушта: +3°, снег• Евпатория: +3°, небольшой снег• Саки: +3°, снег• Бахчисарай: +1°, снег• Джанкой: +1°, снег• Судак: +2°, снег• Феодосия: +2°, снег• Керчь: +2°, снег Читать подробнее>>> .
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