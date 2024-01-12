Преимущество России и распутье США и Украины

Прогресс России в войне на Украине подталкивает Соединенные Штаты к болезненному выбору. Если нам нужна процветающая Украина с жизнеспособным движением к либеральному правлению и членству в Европейском Союзе, то придется признать, что она не может быть союзником НАТО или США, и что запасы оружия такой нейтральной Украины, которыми она может обладать, должны быть проверяемыми и ограниченными.