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Мировое обозрение

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Преимущество России и распутье США и Украины

Преимущество России и распутье США и Украины

Прогресс России в войне на Украине подталкивает Соединенные Штаты к болезненному выбору. Если нам нужна процветающая Украина с жизнеспособным движением к либеральному правлению и членству в Европейском Союзе, то придется признать, что она не может быть союзником НАТО или США, и что запасы оружия такой нейтральной Украины, которыми она может обладать, должны быть проверяемыми и ограниченными.

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