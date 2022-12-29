Страна и люди

9 510 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Терентьев
    Хрущев отдал, Ельцин не потребовал вернуть  при подписании Беловежских соглашений..........      Вот и имеем, что име...Как Хрущёв Крым "...
  • Надежда Яблокова
    Выздоравливай брат! Счастья тебе и любви!"ВЫЖИЛ ПОД ГРАДОМ...
  • Сергей Федосеев
    ...после какого слога смеяться... - к петросяну наладься...В США идиотов бол...

О пользе завоеваний для завоёванных

О пользе завоеваний для завоёванных

Соратники Александра над его телом. Кадр из фильма «Александр Македонский» (2010) «…перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх