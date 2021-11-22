ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать второе ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1076 =А ведь в Жизни всё — и плохое, и хорошее — начинается с того, что кто-то когда-то кому-то просто поверил.
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