Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Это сколько же надо было украсть и не поделиться , что бы свои же и посадили !!!!Суд приговорил к ...
  • Boris Borisov
    Прокляты твари за это буддте ! Чтоб вам деньги вырученные-  на лекарства детям вашим ! У нас в стране рыба по цене го...Около 600 тонн но...
  • Sergey
    самый справедливый и гуманный суд в мире!В Новосибирске су...

Пять лет колонии за телефонное мошенничество получил житель Новосибирской области

Пять лет колонии за телефонное мошенничество получил житель Новосибирской области

Житель Новосибирской области совершил 39 преступлений и похитил свыше одного миллиона рублей. Октябрьский районный суд Новосибирска признал виновным в мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ) 27-летнего местного жителя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх