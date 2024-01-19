Пять лет колонии за телефонное мошенничество получил житель Новосибирской области

Житель Новосибирской области совершил 39 преступлений и похитил свыше одного миллиона рублей. Октябрьский районный суд Новосибирска признал виновным в мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ) 27-летнего местного жителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии