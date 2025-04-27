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Царьград

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Это основной партнёр: В Казахстане призвали считать отношения с Россией "шкурными"

Это основной партнёр: В Казахстане призвали считать отношения с Россией "шкурными"

Казахстанский блогер объяснил русофобам, почему нужно дорожить отношениями с Россией.Бахтияр Тураров записал видеообращение к казахстанским националистам, призывая не стравливать соседние народы, а вместо этого оценить выгоды мирного российско-казахстанского сотрудничества.

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