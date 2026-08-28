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Panama brings home 17 citizens linked to Russia-Ukraine war

Panama brings home 17 citizens linked to Russia-Ukraine war

Panama has brought home 17 citizens linked to the war between Russia and Ukraine as prosecutors investigate recruiting through false job offers.

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