Panama brings home 17 citizens linked to Russia-Ukraine war

Panama has brought home 17 citizens linked to the war between Russia and Ukraine as prosecutors investigate recruiting through false job offers.
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