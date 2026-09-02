Александр Новак сообщил о мерах для максимальной нефтедобычи в РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак, в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил, что русские нефтяные компании предпринимают все необходимые меры для максимизации добычи нефти на фоне высоких международных цен.
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