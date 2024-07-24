Дочка Валерия Меладзе крестила крошку сына

Дочь певца Валерия Меладзе поделилась фото с таинства. Артист стал дедушкой в прошлом месяце. Его дочь от первого брака, Софико, в июне родила сына Георгия от своего мужа Саввы Байбакова, с которым она связала свою жизнь в 2022 году.