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Русские дипломаты объявили об угрозе США для всей планеты

Русские дипломаты объявили об угрозе США для всей планеты

Своё разоблачение и призыв к США русские дипломаты опубликовали в официальном аккаунте в Twitter. В частности, в посольстве России в США напомнили о том, что наша страна ещё в 2017 году Россия ликвидировала все свои запасы химического оружия.

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