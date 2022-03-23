Русские дипломаты объявили об угрозе США для всей планеты

Своё разоблачение и призыв к США русские дипломаты опубликовали в официальном аккаунте в Twitter. В частности, в посольстве России в США напомнили о том, что наша страна ещё в 2017 году Россия ликвидировала все свои запасы химического оружия.
Своё разоблачение и призыв к США русские дипломаты опубликовали в официальном аккаунте в Twitter. В частности, в посольстве России в США напомнили о том, что наша страна ещё в 2017 году Россия ликвидировала все свои запасы химического оружия.
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