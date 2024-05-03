Семя льна на завтрак — альтернатива клизмам и лекарствам для очистки кишечника

Неправильное питание – причина проблем со здоровьем О правильном образе жизни люди задумываются лишь при появлении реальных проблем, например, когда начинаются боли в желудке, изжога, повышается давление или наступают другие признаки износа организма.
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