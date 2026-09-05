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Русский Днепропетровск

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Дно дна и объедки: Зеленская в Одессе поиздевалась над детьми

Дно дна и объедки: Зеленская в Одессе поиздевалась над детьми

Павел Бадаев 4 сентября 2026 г.   Недавно Елена Зеленская уже посещала Одессу — перерезала ленточку на открытии центра военной травмы.

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