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Isource подписал соглашение с Sitronics Group

Isource подписал соглашение с Sitronics Group

Isource подписал соглашение с Sitronics Group Мила ЯкобссонIsource и Sitronics Group в рамках Петербургского международного газового форума подписали соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых решений для промышленности.

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