Isource подписал соглашение с Sitronics Group Мила ЯкобссонIsource и Sitronics Group в рамках Петербургского международного газового форума подписали соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых решений для промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии