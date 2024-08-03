Дорогие пляжи: как на черноморском побережье наживаются на туристах Ольга ВайленкоНа черноморском побережье России, особенно в таких курортных городах, как Анапа, летний отпуск превращается для многих туристов в испытание не только жарой, но и высокими ценами.