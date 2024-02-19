«Что будет с рублем в конце февраля?»: аналитики дали прогноз

Слабеющей российской валюте вновь обещали колебания. Российская валюта продолжает слабеть. На рубль оказывает влияние сразу несколько факторов, поясняет директор казначейства Дмитрий Рожков, передает «Коммерсант».
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