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Курские новости

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Омбудсмен рассказала, как ВСУ в клеймении жителей Курской области

Омбудсмен рассказала, как ВСУ в клеймении жителей Курской области

Омбудсмен рассказала, что после вторжения ВСУ более 2 тысяч жителей Курской области оказались в трудной жизненной ситуации, многие были расстреляны прямо в домах, пострадали и дети.

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