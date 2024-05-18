ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В апреле прокатилась первая волна арестов среди организаторов нелегальной миграции.
Аресты не прекращаются. Россия продолжает задержания в рядах организаторов нелегальной миграции
Комментарии
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Александр Симаков
Сексоты и дружинники не входили в штат МВД, это дело добровольное. Для этого не обязательно отрывать людей с преприятий. Вы ещё забыли про ЮДМ, надо во всё перенимать опыт советской милиции! Только в советскую милицию отбирали не достойных, а кого попало. В основном лимитчиков и малограмотных деревенских обалдуев. Потому что нормальная молодёжь не очень хотела гордиться своей службой на пользу СССР.
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19 час.
Михаил Баютин
От общего числа за все годы, а это миллионы приехавших, осталось бы процентов 10 не больше, если б всё оформлялось по закону. Да и наплыва такого не было бы, так как знали бы, что не пройдут. Не может быть, что все эти годы ситуация с выдачей российских паспортов замыкалась только на МВД.
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13 час.
ПС
Патриот Сусанин
МИХАИЛ, а кто, в это смутное время, когда самый популярный крик -- НЕ Я!, -- скажет ПРАВДУ???💯
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13 час.
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