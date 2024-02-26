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Двухметровую сельдевую акулу обнаружили у побережья Курильских островов

Двухметровую сельдевую акулу обнаружили у побережья Курильских островов

Двухметровую мёртвую акулу обнаружили на побережье Тофицкого рейда на Курильских островах.Акулу заметили местные жители, информация дошла до сотрудников заповедника «Курильский», которые выехали на место, в районе речки Серноводки.

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