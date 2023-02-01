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Член совета директоров «Реала» о Мбаппе: «Он перейдет, если суждено. С Пересом ничего нельзя исключать»

Член совета директоров «Реала» не исключает, что Килиан Мбаппе перейдет в клуб. «С Флорентино ничего нельзя исключать.

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