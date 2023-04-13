Военное обозрение

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  • Россиянин
    Теперь этого журналиста не будут пускать на такие мероприятия. Смелый человек. Остальные струсили.Госсекретарь США ...
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    А ты алесандр тот еще компьютерВслед за Россией ...
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    А у нас в России у всех компьютеры стоят?  Или военкоматы бесплатно их раздадут? Этот момент непонятен. Или даже есть...Вслед за Россией ...

Вашингтон обсуждал с союзниками по НАТО грядущие президентские выборы в Турции применительно к вероятному украинскому контрнаступлению

Вашингтон обсуждал с союзниками по НАТО грядущие президентские выборы в Турции применительно к вероятному украинскому контрнаступлению

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу В сети и западной прессе продолжают публиковаться так называемые «утечки американской разведки» относительно положения дел на Украине и вокруг неё.

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