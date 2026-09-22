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Новости Тамбова

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Усадьбу Чичериных "Караул" выставили на торги за 2,5 млн рублей

Усадьбу Чичериных "Караул" выставили на торги за 2,5 млн рублей

Дом.РФ выставил на торги объект культурного наследия – Усадьбу «Караул», в которой в 1872 году родился и жил нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин.

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