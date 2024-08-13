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Закон, порядок, государство

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Тульские десантники уничтожили живую силу противника на Соледарском направлении

Тульские десантники уничтожили живую силу противника на Соледарском направлении

Операторами разведывательных БпЛА были выявлены участки местности, с большим скоплением личного состава.

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