В Киеве заявили о холодном душе для Зеленского от Байдена

Бондаренко: отказ Байдена от посещения саммита в Швейцарии должен отрезвить Киев Отказ президента США Джо Байдена от посещения организованной Киевом мирной конференции в Швейцарии говорит об угасшем интересе Вашингтона к Украине.
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