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Царьград

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Мария Захарова получила уникальный топор от Белоруссии для борьбы с фейками

Мария Захарова получила уникальный топор от Белоруссии для борьбы с фейками

Во время межминистерских консультаций в Москве Руслан Варанков, представитель МИД Белоруссии, подарил Марии Захаровой топор-колун, подчеркнув продуктивность встречи.

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