Уникальный бронежилет от студента-стоматолога: комфорт и защита в одном

От школьного проекта к глобальной инновации: студент-стоматолог из Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ), Дмитрий Беккер, внес свой вклад в сферу безопасности, разработав принципиально новый бронежилет, использующий ….
От школьного проекта к глобальной инновации: студент-стоматолог из Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ), Дмитрий Беккер, внес свой вклад в сферу безопасности, разработав принципиально новый бронежилет, использующий ….
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