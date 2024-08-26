Слёт сокольников соберёт в Тамбовской области участников из разных регионов и стран

В Тамбовской области 28 сентября состоится Всероссийский слёт сокольников. Мероприятие пройдет в селе Панское Мичуринского округа и объединит десятки сокольников из более чем 20 субъектов РФ, а также из трех стран - Катара, Афганистана и Казахстана.