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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Капитан Мальцев: Для защиты от морских дронов ВСУ, надо на корабли ставить пушки и пулеметы

Капитан Мальцев: Для защиты от морских дронов ВСУ, надо на корабли ставить пушки и пулеметы

Глава общероссийского Движения, а также капитан первого ранга Владимир Мальцев сообщил о том, что морские дроны стали большой проблемой для Черноморского флота России, и он предложил старый проверенный способ борьбы с ними.

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