Капитан Мальцев: Для защиты от морских дронов ВСУ, надо на корабли ставить пушки и пулеметы

Глава общероссийского Движения, а также капитан первого ранга Владимир Мальцев сообщил о том, что морские дроны стали большой проблемой для Черноморского флота России, и он предложил старый проверенный способ борьбы с ними.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии