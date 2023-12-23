Кириенко объявил Москву и Владивосток молодежными столицами в 2024 году

Москва и Владивосток станут молодежными столицами в 2024 году, заявил 22 декабря первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, подводя итоги соответствующего конкурса на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
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