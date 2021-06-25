СМИ: ЕС не принял предложение Меркель и Макрона о встрече с Путиным

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе обсудили и отклонили инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным.