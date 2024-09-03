Казанның Киров районындагы ике пляж санитар-химик күрсәткечләргә туры килми

Казандагы ике пляж санитар-химик күрсәткечләр буенча су коену өчен яраксыз дип табылган. Бу хакта Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең (Роспотребнадзор) ТР буенча идарәсе хәбәр итә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии