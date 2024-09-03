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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казанның Киров районындагы ике пляж санитар-химик күрсәткечләргә туры килми

Казандагы ике пляж санитар-химик күрсәткечләр буенча су коену өчен яраксыз дип табылган. Бу хакта Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең (Роспотребнадзор) ТР буенча идарәсе хәбәр итә.

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