К чему снится выпадение зубов

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netВо сне мы часто встречаем разнообразные и таинственные образы, которые, согласно исследованиям, могут предвещать наступление существенных изменений, о которых сложно даже предполагать.
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