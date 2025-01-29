За год на "горячие линии" регионального Роспотребнадзора обратились более 5 тысяч тамбовчан

В 2024 году по телефону "горячей линий" регионального управления Роспотребнадзора (8 (4752) 48-03-82) было проконсультировано 3829 жителей, из которых - 1313 - по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 2010 - по вопросам защиты прав потребителей и 506 - оказания государственных услуг.