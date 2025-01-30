Wiz Research: обнаружена утечка конфиденциальных данных DeepSeek

В открытый доступ попали конфиденциальные данные компании DeepSeek, которая 10 дней назад объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, об этом заявила организация из Нью-Йорка Wiz Research, специализирующаяся на кибербезопасности.