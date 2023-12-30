Украинцев будут отправлять в военкомат за прогулку в новогоднюю ночь

Жителей Украины будут задерживать и отправлять в территориальные центры комплектования и социальной поддержки за выход на улицу в новогоднюю ночь, заявил замначальника одного из департаментов украинской полиции Анатолий Серединский.
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