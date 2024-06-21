Шквалистый ветер оборвал электричество в 147 городах и сёлах Ивановской области

По данным ГУ МЧС России по Ивановской области, гроза и шквалистый ветер с порывами до 24 м/с привели к частичному нарушению энергоснабжения, из-за непогоды 147 населенных пунктов в Ивановской области остались без электричества.
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