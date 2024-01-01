Создателя «банка для бедных» из Бангладеш приговорили к шести месяцам заключения за нарушения трудового законодательства

Мухаммад Юнус, нобелевский лауреат, профессор экономики и пионер микрокредитования в Бангладеш был осужден на шесть месяцев заключения по более 100 обвинений в нарушении трудового законодательства, среди которых отказ в сохранении рабочих мест, отказ в выплате дивидендов и в отсутствии фонда социального страхования на его предприятияхНобелевского лауреата Мухаммада Юнуса из Бангладеш приговорили к шести месяцам заключения по делу о нарушении трудового законодательства.