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Алаудинов: Украина и Запад начали использовать козырную карту в конфликте с РФ

Алаудинов: Украина и Запад начали использовать козырную карту в конфликте с РФ

Украина и Запад начали использовать "козырную карту" в конфликте с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну да. А про поднявшуюся быковатость своих земляков что то умолчал... сам же лично своим необдуманным базаром разжигает неприязнь людей к нохча.
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10 час.

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