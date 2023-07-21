Военное обозрение

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ВС РФ нанесли очередные комбинированные удары по объектам противника в Одесской области

ВС РФ нанесли очередные комбинированные удары по объектам противника в Одесской области

Российские Вооружённые силы не останавливают серию ночных ударов по тыловым объектам на территориях, контролируемых противником.

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