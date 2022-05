Как пишет Eat This, Not That со ссылкой на доктора медицинских наук Джессику Колдуэлл и психотерапевта Кейтлин Хартиган, переизбыток ряда продуктов в рационе (насыщенные жиры, еда с консервантами) связан с более быстрым старением.