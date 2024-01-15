Британские машинисты будут бастовать из-за спора о зарплате

Машинисты поездов на большей части Великобритании возобновят забастовку в ближайшие недели после длительного спора по заработной плате между профсоюзом Aslef, руководителями железных дорог и правительством.
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