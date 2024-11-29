В деле экс-министра спорта Дагестана появилось вооруженное формирование

Незаконное вооруженное формирование (НВФ) появилось в уголовном деле экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда .
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