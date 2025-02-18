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Случай подделки удостоверения тракториста выявили в Бронницах

Случай подделки удостоверения тракториста выявили в Бронницах

Использование трактористом-машинистом поддельного удостоверения удалось выявить в Подмосковье. Это стало возможным благодаря бдительности инспекторов Гостехнадзора по Раменскому муниципальному округу и по городским округам Жуковский и Бронницы.

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