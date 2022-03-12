Статистика COVID-19

12 марта 2022 года в ЯНАО 281 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 132 015) 118 858 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1020 человек) 287 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 23 пациента в тяжелом состоянии, 7 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 6 […]12 марта 2022 года в ЯНАО 281 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 132 015) 118 858 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1020 человек) 287 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 23 пациента в тяжелом состоянии, 7 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 185) 275 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 120 830) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.