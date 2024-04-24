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Китай

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Подливать масла в огонь, очернять других или перекладывать на них вину - это не правильный подход к решению украинского вопроса - МИД КНР

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Китайская сторона предупреждает США: подливать масла в огонь, очернять других или перекладывать на них вину - все это не правильный подход к решению украинского вопроса, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на очередной пресс-конференции.

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