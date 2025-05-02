На юге Молдовы установлены панно с фотографиями героев ВОВ

На юге Молдовы, в Вулканештах установлены панно с фотографиями героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель Национального координационного комитета "Победа", один из лидеров поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович, передает Noi.