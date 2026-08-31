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Supreme Court rules $400m White House ballroom construction can continue

Supreme Court rules $400m White House ballroom construction can continue

A divided U.S. Supreme Court ruled Monday that President Donald Trump's massive $400 million White House ballroom project can continued.

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