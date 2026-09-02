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Проезд по улице Первомайской возле резиденции губернатора откроют только 10 сентября

Проезд по улице Первомайской возле резиденции губернатора откроют только 10 сентября

В центре Екатеринбурга продлили до 10 сентября срок закрытия транспортного и пешеходного движения по улице Первомайской на участке от Толмачева до Карла Либкнехта.

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