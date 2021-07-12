В Волгоградской области начали действовать новые антиковидные ограничения

В Волгоградской области начали действовать новые меры против распространения коронавируса. Так, с сегодняшнего дня прекратили работу в торговых центрах фуд-корты, детские комнаты, в том числе при ресторанах и кафе, детские развлекательные площадки.
В Волгоградской области начали действовать новые меры против распространения коронавируса. Так, с сегодняшнего дня прекратили работу в торговых центрах фуд-корты, детские комнаты, в том числе при ресторанах и кафе, детские развлекательные площадки.
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